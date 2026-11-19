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भारी संख्या में अकीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की। उन्होंने दरगाह पर चादर पोशी कर दुआएं मांगी। पहले दिन दोपहर में जोहर की नमाज के बाद सैय्यद गौस मुहम्मद उर्फ हजरत सैय्यद नौशे मियां का कुल शरीफ अदा किया गया। इस दौरान सलातो सलाम के नजराने पेश किए गए। नात और मनकबत भी पढ़ी गई।शाम को मगरिब की नमाज के बाद हजरत मोती मियां का कुल शरीफ आयोजित हुआ। इशा की नमाज के बाद उलमा इकराम की तकरीर का कार्यक्रम हुआ। सज्जादा नशीन सैय्यद शाहिद मियां कादरी नौशाही ने देश और कौम की कामयाबी के लिए दुआ कराई।इस अवसर पर नायब सज्जादा नशीन सैय्यद सामी मियां उपस्थित रहे। सैय्यद आमिर मियां और सैय्यद कमाल मियां भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद रिजवान हाफिज एजाज नौशाही, मोहम्मद हफीज, आसिफ चौधरी भी शामिल हुए। मोहम्मद हस्सान खान, अब्दुल रऊफ एडवोकेट, अब्दुल हकीम और राजिक चौधरी आदि भी मौजूद रहे।