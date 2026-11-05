Sambhal News: अधिकारियों-कर्मचारियों को सिखाया एआई का सुरक्षित इस्तेमाल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 05 Nov 2026 01:37 AM IST
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चंदौसी। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के सहयोग से बुधवार को राजकीय पॉलीटेक्निक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस (एआई) सेंसिटाइजेशन विषय पर एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें अधिकारियों-कर्मचारियों को एआई का सुरक्षित इस्तेमाल सिखाया गया।
डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन-प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग, उसकी संभावनाओं और उपयोगिता से परिचित कराना था। इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने, जनसेवाओं में सुधार करने और डिजिटल गवर्नेंस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों के 70 अधिकारियों, कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने प्रतिभाग किया। लखनऊ से आए विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के दौरान एआई के व्यावहारिक प्रयोग, ई-गवर्नेंस, डेटा सुरक्षा और नवीन तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट की उपस्थिति में प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
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डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी, लखनऊ के तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन-प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग, उसकी संभावनाओं और उपयोगिता से परिचित कराना था। इसके साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने, जनसेवाओं में सुधार करने और डिजिटल गवर्नेंस को अधिक प्रभावी बनाने के लिए एआई तकनीक के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। विभिन्न विभागों के 70 अधिकारियों, कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने प्रतिभाग किया। लखनऊ से आए विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण के दौरान एआई के व्यावहारिक प्रयोग, ई-गवर्नेंस, डेटा सुरक्षा और नवीन तकनीकों के बारे में विस्तार से बताया। प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट की उपस्थिति में प्रशिक्षण संपन्न हुआ।
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