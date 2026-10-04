Sambhal News: विवाद के बाद पत्नी को मारा चाकू

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गांव निवासी राजवती (34) पर उसके पति ने गले और चेहरे पर चाकू से वार किया। घटना की जानकारी दोपहर करीब दो बजे हुई। राजवती का बड़ा बेटा अखिलेश (15) स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी मां को खून से लथपथ फर्श पर पड़ा देखा।बेटे की चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। घायल राजवती को चंदौसी के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हालत नाजुक होने के कारण चिकित्सकों ने उसे मुरादाबाद ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।थानाध्यक्ष बोबिंद्र कुमार ने बताया कि पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। इसी के बाद पति ने गुस्से में आकर चाकू से वार कर महिला को घायल कर दिया और फरार हो गया। सूचना मिलने पर घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया है। पुलिस को अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।