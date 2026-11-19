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मंचन में कलाकारों ने दिखाया कि भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में कुटिया में बैठे थे। तभी रावण की बहन सूर्पनखा अपना रूप बदलकर वहां पहुंची। उसने श्रीराम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। श्रीराम के मना करने पर वह क्रोधित हो गई। सूर्पनखा माता सीता की ओर झपटी।इस पर लक्ष्मण ने कृपाण से उसकी नाक और कान काट दिए। इसके बाद सूर्पनखा रोती-बिलखती लंका पहुंची और अपने भाइयों खर-दूषण को पूरी घटना बताई। खर-दूषण बदला लेने पंचवटी पहुंचे, जहां श्रीराम ने उनका वध कर दिया।इसके बाद सूर्पनखा रावण के दरबार में पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। बहन की हालत देखकर रावण क्रोध से भर गया। उसने बदला लेने के लिए अपने मामा मारीच के पास जाने का निर्णय लिया। इस मंचन को देखने के लिए दर्शकों की भारी भीड़ जुटी।राजेश कुमार शर्मा, राजू मौर्य, राजपाल मौर्य, सुधाकर मौर्य, लीलाधर मौर्य, वेद प्रकाश शर्मा, बाबू सिंह और अनीता सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे।