Sambhal News: लिंक मार्ग की बदहाली और श्मशान घाट में सुविधाओं के अभाव का उठाया मुद्दा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पत्र में बताया गया है कि यह मार्ग लंबे समय से बेहद खराब स्थिति में है। बरसात में पानी भर जाता है। भारी कीचड़ के कारण रास्ता चार से पांच महीने तक बंद रहता है। पूर्व में शासन-प्रशासन को पत्र भेजने के बावजूद कोई ठोस हल नहीं निकला।लोक निर्माण विभाग और नगर पंचायत सीमा क्षेत्र का हवाला देकर काम टालते रहे हैं। ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव 2027 से पहले इस मार्ग पर मिट्टी व खड़ंजा बिछवाने की मांग की है। मांग पत्र पर सामाजिक कार्यकर्ता महेश के साथ रामऔतार, प्रेमसिंह, सर्वेश, रामकिशोर, मुकेश, अमरसिंह सहित दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।श्मशान घाट के सुंदरीकरण की मांगमोहल्ला मंशादेवी तालाब के पास स्थित श्मशान घाट पर टिनशेड और छाया की व्यवस्था नहीं है। इससे लोगों को दाह संस्कार, तीजा और दसवां करने में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने श्मशान घाट के सुंदरीकरण की भी मांग की है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत नरौली नीरज द्विवेदी ने बताया कि पहले जमुना तालाब के सुंदरीकरण का प्रस्ताव भेजा गया है। बजट की कमी के कारण श्मशान घाट का सुंदरीकरण बाद में कराया जाएगा।