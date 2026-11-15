Sambhal News: तालाब और खलिहान की जमीन पर निजी अधिकार खत्म, पुरानी श्रेणी होगी बहाल

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उपजिलाधिकारी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी विकास चंद्र ने यह आदेश पारित किया। यह आदेश उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 31/32 के तहत दिया गया। यह वाद संख्या 20042/2025 (सरकार बनाम अमर सिंह आदि) के रूप में विचाराधीन था। आदेश के अनुसार, गाटा संख्या 17 की 0.345 हेक्टेयर भूमि को संक्रमणीय भूमिधर के खाते से निरस्त किया जाएगा।इसे तालाब की श्रेणी में दर्ज किया जाएगा। इसी तरह, गाटा संख्या 161 के 0.063 हेक्टेयर भूमि को भूमिधर खाते से हटाया जाएगा। गाटा संख्या 162 के 0.090 हेक्टेयर भूमि को भी इसी प्रकार हटाया जाएगा। इन भूमियों को खलिहान के रूप में दर्ज किया जाएगा। न्यायालय ने राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन कर भूमि की पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा है।