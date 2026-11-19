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मोहल्ला मंसूरपुर निवासी अब्दुल रशीद का बेटा मोबिन तीन दिन पहले ट्रक पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। बुधवार को उसका गला रेता शव आम के बाग में मिला था। वारदात के बाद से मृतक की पत्नी महताब और उसके दो मासूम बच्चों सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले में तीन दिन बाद परिजनों ने दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। तहरीर के मुताबिक पुरानी रंजिश में संभल के एक युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। सीओ पंकज कुमार त्यागी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।