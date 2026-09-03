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Sambhal News: अब एएनओ ने प्राचार्या पर किया पलटवार

Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Thu, 03 Sep 2026 12:42 AM IST
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Now, the ANO has hit back at the principal.
चंदौसी। एनकेबीजीएम पीजी कॉलेज में एनसीसी नामांकन को लेकर विवाद गहरा गया है। प्राचार्या अलका रानी अग्रवाल ने एनसीसी की एएनओ सोनिया बिंद्रा पर छात्राओं को गुमराह कर प्रदर्शन कराने का आरोप लगाया। अब एएनओ बिंद्रा ने प्राचार्या पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
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प्राचार्या ने मंगलवार को बिंद्रा के खिलाफ विधिक कार्रवाई और निलंबन की संस्तुति के लिए एनसीसी मुख्यालय को पत्र भेजा था। बुधवार को एएनओ बिंद्रा ने एक विज्ञप्ति जारी कर प्राचार्या के आरोपों को खारिज किया। बिंद्रा ने कहा कि 29 जुलाई को 9 यूपी गर्ल्स बटालियन एनसीसी मुरादाबाद के आदेश पर चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से संपन्न हुई थी।
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इस प्रक्रिया में प्राचार्या भी उपस्थित थीं और 21 छात्राओं का चयन किया गया था। बिंद्रा का आरोप है कि प्राचार्या ने चयनित न हुई छात्राओं से झूठी शिकायतें लिखवाईं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर प्राचार्या ने बटालियन मुख्यालय को लिखा।
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एएनओ बिंद्रा के अनुसार, प्राचार्या के बार-बार अनुरोध पर बटालियन ने 13 अगस्त को पुनः नामांकन का पत्र भेजा था। प्राचार्या ने उन्हें समय पर इसकी सूचना नहीं दी। बिंद्रा को इसकी जानकारी 20 अगस्त को एनसीसी की कॉन्फ्रेंस में मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राचार्या ने उन पर दबाव बनाने और पद से हटवाने के लिए ये आरोप लगाए हैं।
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