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मृतका के भाई ने बताया कि उनकी बहन जमीर के साथ किराये पर रहती थी। 19 नवंबर की रात को किराये पर मकान लिया था और 20 नवंबर की सुबह शव मिला। आरोप है कि आरोपी नशे की हालत में मारपीट करता था और बाहर जाकर काम करने के लिए भी मजबूर करता था। विज्ञापन

मारपीट की सूचना पर 20 नवंबर को जब वह अपनी बहन की जानकारी करने के लिए उसके किराये के घर पहुंचा तो शव पड़ा था। आरोपी घर छोड़कर भाग गया था। कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश की जा रही है। विज्ञापन विज्ञापन

मृतका के भाई ने बताया कि उनकी बहन जमीर के साथ किराये पर रहती थी। 19 नवंबर की रात को किराये पर मकान लिया था और 20 नवंबर की सुबह शव मिला। आरोप है कि आरोपी नशे की हालत में मारपीट करता था और बाहर जाकर काम करने के लिए भी मजबूर करता था।मारपीट की सूचना पर 20 नवंबर को जब वह अपनी बहन की जानकारी करने के लिए उसके किराये के घर पहुंचा तो शव पड़ा था। आरोपी घर छोड़कर भाग गया था। कोतवाली प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। आरोपी की तलाश की जा रही है।

संभल। कोतवाली क्षेत्र के नूरियो सराय स्थित किराये के मकान में डेरा सराय निवासी हुस्ना की मौत के मामले में उसके पति जमीर के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी ने महिला की गला दबाकर हत्या की थी। मृतका के भाई आजम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोतवाली प्रभारी का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है।