Sambhal News: रोहतक में हुए सड़क हादसे में गुमथल की मां-बेटी और दामाद की मौत

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गुमथल गांव निवासी विजय सिंह ने बताया कि 20 से 25 लोग बृहस्पतिवार को शाम के वक्त राजस्थान के बागड़ स्थित जाहरवीर मंदिर पर दर्शन करने गए थे। वह भी गया था। सोमवार की शाम सभी लोग दर्शन कर अपनी पिकअप से वापस लौट रहे थे। रात साढ़े तीन बजे करीब रोहतक के रोहतक-बहादुरगढ़ मार्ग पर पहुंचने पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार मौके से भाग निकला। हादसे में गुमथल गांव निवासी केदारी सिंह की पत्नी रूसी देवी (62) वर्ष और उनकी बेटी सीमा व दामाद ललतेश निवासी गांव मानपुर थाना धनारी की मौत हो गई है। 20 से 25 लोग घायल हुए हैं। विजय सिंह ने बताया कि पन्नालाल पुत्र केदार सिंह की तहरीर पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। घटना में घायल अन्य लोगों को रोहतक हायर ट्रामा सेंटर रेफर किया गया था, जिन्हें मुरादाबाद रेफर कर दिया गया है। मुरादाबाद रेफर लोगों में राजू ठाकुरदास, प्रेम, प्रसोवन व तीन युवतियां सहित आधा दर्जन से अधिक लोग शामिल हैं।कुरुक्षेत्र में परिवार के साथ मजदूरी करता था ललतेशरोहतक में हुए हादसे में गुमथल की मां-बेटी और दामाद की मौत से गांव गुमथल और मानकपुर थाना धनारी में मातम छा गया। मानकपुर के ग्राम प्रधान गुड्डू ने बताया कि मृतक ललतेश अपनी पत्नी सीमा व दो बेटी ढाई वर्षीय मीनाक्षी व एक वर्षीय हेमलता के साथ कुरुक्षेत्र में रह कर मजदूरी करता था। यहां दो सितंबर को अपनी ससुराल गुमथल आया था। पत्नी सीमा के दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है।