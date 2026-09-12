Sambhal News: दावत से लौट रहे व्यक्ति को रोककर पीटा, गाड़ी में तोड़फोड़

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बनियाठेर थाना क्षेत्र के गांव फाजलपुर हिडौंली निवासी रूप सिंह का आरोप है कि सोमवार शाम 7:30 बजे वह बहजोई देहात में दावत कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। दावत खाने के बाद वह अपनी गाड़ी से वापस गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में किशनवीर और मकरंद सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी गाड़ी रोक ली।प्रधानी को लेकर कहासुनी के बाद आरोपियों ने लात-घूसों से बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि गाड़ी के शीशे तोड़ दिए और मोबाइल भी तोड़ दिया। शोर होने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी धमकी देकर फरार हो गए।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी बहजोई में भर्ती कराया। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि पीड़ित रूप सिंह की तहरीर पर किशनवीर और मकरंद सिंह निवासी फाजलपुर हिडौंली के खिलाफ मारपीट, गाड़ी में तोड़फोड़ और धमकी देने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।