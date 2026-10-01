Sambhal News: ग्रामीणों को दी गई सरकारी योजनाओं की जानकारी

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समाज कल्याण, कृषि, श्रम, पूर्ति एवं आपूर्ति, स्वास्थ्य और बाल विकास परियोजना जैसे विभागों ने स्टॉल लगाए। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर विरास यादव की देखरेख में स्वास्थ्य शिविर लगाया। डॉक्टर सनी यादव और चंद्रकेश ने जांच व उपचार संबंधी जानकारी दी। इसी दौरान गुजरात के बड़नगर से 17 सितंबर को चली सेवा संकल्प रैली यात्रा जुनावई पहुंची।यात्रा में शामिल भाविन शिरिया, पूर्व मंत्री अजीत कुमार यादव और यात्रा प्रभारी हूर्बल भाई सिसोदिया का स्वागत हुआ। प्रदेश महामंत्री भाविन सिसोदिया ने अभियान के उद्देश्य बताए। उन्होंने अब तक की यात्रा के बारे में भी जानकारी दी।चौपाल में धनीपुर निवासी रामदास और कादराबाद से खष्टी शर्मा सहित कई ग्रामीणों ने योजनाओं के लाभ जाने। कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म हुई। छह माह की आयु पूरी कर चुके बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया गया।भाजपा जिला उपाध्यक्ष दीपक कुमार यादव और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिव्य प्रकाश यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला विकास अधिकारी राम आशीष और खंड विकास अधिकारी कमल कांत समेत प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे।