Sambhal News: स्वामी प्रसाद व इकबाल महमूद के मामले में सुनवाई अब एक दिसंबर को

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हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने मौर्य और महमूद के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन पर कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को अराजक तत्व बताने का आरोप है। यह याचिका 21 अगस्त 2025 को दायर की गई थी। इमरान मसूद पर शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से करने का आरोप है। 13 नवंबर शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और इमरान मसूद के अधिवक्ता अदालत नहीं पहुंचे। इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। संवाद