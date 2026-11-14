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Sambhal News: स्वामी प्रसाद व इकबाल महमूद के मामले में सुनवाई अब एक दिसंबर को

Sat, 14 Nov 2026 01:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 14 Nov 2026 01:51 AM IST
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Hearing in the case of Swami Prasad and Iqbal Mahmood now set for December 1st
चंदौसी। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद और कांग्रेस नेता इमरान मसूद से जुड़े मामलों की सुनवाई एक दिसंबर तक टल गई है। इन मामलों में आज शुक्रवार को सुनवाई होनी थी।
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हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने मौर्य और महमूद के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन पर कांवड़ यात्रा के दौरान शिवभक्तों को अराजक तत्व बताने का आरोप है। यह याचिका 21 अगस्त 2025 को दायर की गई थी। इमरान मसूद पर शहीद भगत सिंह की तुलना आतंकी संगठन हमास से करने का आरोप है। 13 नवंबर शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य और इमरान मसूद के अधिवक्ता अदालत नहीं पहुंचे। इस कारण सुनवाई नहीं हो सकी। संवाद
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