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यातायात माह के अंतर्गत अभियान लगातार जारी है। यातायात सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि कोहरे के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया है। मुख्य मार्गों पर गन्ने से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली भी चल रहे हैं। जिले की तीनों चीनी मिलों पर टीमें पहुंचकर चालकों और किसानों को जागरूक कर रही हैं।ट्रैक्टर-ट्रॉली पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं ताकि कोहरे में अन्य वाहन चालक उन्हें देख सकें। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई जारी रहेगी। वाहन चालकों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। संवाद