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पीड़िता मुस्कान ने 25 नवंबर को पुलिस को बताया कि वह अपने साथी किन्नरों के साथ कुतुबपुर सकता गांव में थी। तभी दूसरे गुट के किन्नर वहां पहुंचे और गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मुस्कान और उसके साथियों के साथ मारपीट की। मुस्कान का आरोप है कि हमलावर उसके गुरु सानिया को जबरन उठाकर ले गए।जाते समय उन्होंने सानिया के बाल भी काटे और जान से मारने की धमकी दी। मुस्कान ने तीन नामजद महिलाओं समेत 10-12 अज्ञात किन्नरों के खिलाफ तहरीर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि तहरीर मिली है और मामले की जांच की जा रही है। संवाद