Sambhal News: कब्रिस्तान में जलनिकासी को लेकर भाजपा-सपा नेता में नोकझोंक

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विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और भाजपा जिला उपाध्यक्ष विशाल चौहान शनिवार दोपहर 1:30 बजे तहसीलदार कार्यालय पहुंचे। उनके साथ भाजपा जिला महामंत्री शिल्पी गुप्ता भी मौजूद थीं। दोनों पक्षों ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर अपने-अपने दावे प्रस्तुत किए। इसी दौरान एआईएमआईएम नेता शकील अशरफी और भाजपा जिला उपाध्यक्ष विशाल चौहान के बीच जमीन खाली करने को लेकर तीखी नोकझोंक हो गई।भाजपा जिला उपाध्यक्ष विशाल चौहान ने तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह को शिकायत दी। उन्होंने अपनी शिकायत में दावा किया कि गांव मुगावर में आबादी नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाया गया है। इस सरकारी जमीन में गांव छछैरा की आबादी की जलनिकासी का इंतजाम किया जाना चाहिए।भाजपा ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान अधिकारियों से सांठगांठ करके 50 बीघे का यह कब्रिस्तान छोड़ा गया था। यह भी दावा किया गया कि तालाब की 20 बीघा भूमि को भी इसमें शामिल किया गया है। बाउंड्री बनाकर इस भूमि को कब्रिस्तान के अंदर शामिल कर लिया गया है।कोटजिस गांव में आबादी नहीं है, वहां कब्रिस्तान कैसे बना दिया। मैंने इसकी शिकायत अधिकारियों के साथ सीएम पोर्टल पर भी की है। 70 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा है।विशाल चौहान, जिला उपाध्यक्ष, भाजपा000गांव के पानी की निकासी को लेकर दिक्कत आई है। जिला पंचायत की ओर से वर्ष 2018 के आसपास नाला बनाया जा रहा था, जो अधूरा है। हम भी चाहते हैं किसानों को कोई दिक्कत ना हो। तहसीलदार को हमने कुछ सुझाव दिए हैं और मांग की है कि जलनिकासी उन स्थानों पर की जानी चाहिए।सुहेल इकबाल, सपा नेता0000दोनों पक्षों ने अपने कागजात देकर दावे किए हैं। राजस्व अभिलेखों के आधार पर दावा किया गया है कि 20 साल पहले चकबंदी के दौरान कब्रिस्तान बना है। सभी दावों की जांच की जाएगी और चकबंदी विभाग का सहयोग लिया जाएगा। जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी।धीरेंद्र सिंह, तहसीलदार, संभल