Sambhal News: चुनावी रंजिश में मारपीट, आठ पर रिपोर्ट दर्ज

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मढ़ावली निवासी रौदास ने बताया कि 10 अगस्त की शाम करीब सात बजे आठ लोग उनके घर में घुस आए। उन्होंने गाली-गलौज की और विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। आरोपियों ने रौदास का गला दबाया और लात-घूंसों से पिटाई की। घर में तोड़फोड़ कर संदूक से 20 हजार रुपये नकद और कीमती सामान लूट लिया गया। रौदास के अनुसार, आरोपी पहले भी उन्हें गांव छोड़ने की धमकी दे चुके हैं।पीड़ित ने थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और न ही चिकित्सीय जांच कराई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। कैलादेवी थाना पुलिस ने सोमवीर, तेजवीर, सुनील, भूपाल, सूरजपाल, खेमपाल, नौदई और मुन्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।