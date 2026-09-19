फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Assault over election rivalry; case registered against eight people.

Sambhal News: चुनावी रंजिश में मारपीट, आठ पर रिपोर्ट दर्ज

Sat, 19 Sep 2026 01:32 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल Updated Sat, 19 Sep 2026 01:32 AM IST
विज्ञापन
Assault over election rivalry; case registered against eight people.
सरायतरीन। कैलादेवी थाना क्षेत्र के मढ़ावली गांव में चुनावी रंजिश को लेकर आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हुई है।
विज्ञापन

मढ़ावली निवासी रौदास ने बताया कि 10 अगस्त की शाम करीब सात बजे आठ लोग उनके घर में घुस आए। उन्होंने गाली-गलौज की और विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। आरोपियों ने रौदास का गला दबाया और लात-घूंसों से पिटाई की। घर में तोड़फोड़ कर संदूक से 20 हजार रुपये नकद और कीमती सामान लूट लिया गया। रौदास के अनुसार, आरोपी पहले भी उन्हें गांव छोड़ने की धमकी दे चुके हैं।
विज्ञापन

पीड़ित ने थाने में शिकायत की लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की और न ही चिकित्सीय जांच कराई। इसके बाद पुलिस अधीक्षक से भी शिकायत की गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्राधिकारी कुलदीप कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। कैलादेवी थाना पुलिस ने सोमवीर, तेजवीर, सुनील, भूपाल, सूरजपाल, खेमपाल, नौदई और मुन्नी के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed