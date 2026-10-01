Sambhal News: मारपीट में घायल युवक की मौत के बाद रिपोर्ट हत्या में तरमीम

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अंशु पर 23 सितंबर की रात करीब नौ बजे हमला हुआ था। उसके भाई संदीप ने 27 सितंबर को थाने में तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार, गांव के हरीशचंद, दीपचंद और राजाराम ने पुरानी रंजिश के चलते अंशु पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया था। अंशु को पहले सीएचसी, फिर अलीगढ़ और बाद में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था।29 सितंबर की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पहले दीपचंद को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया था। युवक की मौत के बाद पुलिस ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर रिपोर्ट में हत्या की धाराएं जोड़ीं।थाना प्रभारी धीरज सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत पुलिस टीम ने बुधवार को हरीशचंद को ग्राम काशीपुर व अहरोला नवाजी के तिराहे से गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर आला कत्ल डंडा भी बरामद किया गया है। डंडा दो हिस्सों में था। हरीशचंद को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।