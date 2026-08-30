Sambhal News: वृद्ध महिला से कुंडल छीनने का आरोपी गिरफ्तार

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जीआरपी थाना प्रभारी अब्दुल बासित मलिक ने बताया कि गणेश कॉलोनी निवासी मोहित वार्ष्णेय ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि एक युवक उनकी वृद्ध मां से सोने के कुंडल झपटकर भाग गया था। इस घटना के बाद जीआरपी ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से आरोपी की सटीक लोकेशन का पता चला। इसके बाद घेराबंदी करके आरोपी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया गया। अरविंद कुमार बदायूं जिले के बिसौली थाना क्षेत्र के ग्राम सेंटाखेड़ा का रहने वाला है।आरोपी पर पहले भी दर्ज हैं मुकदमेतलाशी के दौरान आरोपी के पास से छीने गए सोने के कुंडल बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अरविंद कुमार पर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं। जीआरपी बरेली जंक्शन पर भी उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है।