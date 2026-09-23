Saharanpur News: आर्थिक तंगी में पढ़ाई नहीं कर पाने पर युवक ने ट्रेन से कटकर जान दी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

मंगलवार को अंबाला-सहारनपुर रेलवे ट्रैक पर भीखनपुर पुलिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति के कटने की सूचना पुलिस को मिली थी। सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक की तलाशी के दौरान उसकी जेब से आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान अमित कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंच गए।सीओ ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि, घटना के कारणों की जांच की जा रही है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार अमित अविवाहित था और दो भाई-बहनों में बड़ा था। बताया गया कि वह इंटरमीडिएट के बाद आगे पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इसी बात को लेकर वह तनाव में चल रहा था। पिता मजदूरी करते हैं।रामपुर मनिहारान में भी युवक ने की थी आत्महत्यासरसावा में ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार युवक ट्रेन की आगे कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं। सोमवार देर शाम रामपुर मनिहारान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे एक युवक कूद गया था, जिसकी मौके पर मौत हो गई थी। युवक की पहचान अंकित (24) निवासी भगवानपुर अंबेहटा चांद थाना बड़गांव के रूप में हुई है।