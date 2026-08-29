Saharanpur News: बाइक सवार की तहरीर पर भड़कीं महिलाएं, चौकी पहुंच किया हंगामा

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बता दें, कि चार दिन पहले बहलोलपुर की महिलाएं एक ट्रैक्टर-ट्रॉली से कंदूरी गई थी। आरोप है कि रास्ते में एक बाइक सवार ट्राॅली की चपेट में आ गया। इस पर बाइक सवार ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तहरीर दी थी। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को पुलिस चौकी तलब किया तो उसकी जगह महिलाएं चौकी पहुंच गई। उनका कहना था कि बाइक सवार युवक नशे की हालत में था। उनके अनुसार, वह ट्रैक्टर-ट्रॉली के बराबर से गुजर रहा था, तभी रास्ते में पड़े सीमेंट के पाइप से उसकी बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। महिलाओं का कहना था कि बाइक की ट्रैक्टर-ट्रॉली से कोई टक्कर नहीं हुई थी। इसके बावजूद ट्रैक्टर चालक को फंसाने की नीयत से उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है।जांच अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि बाइक सवार दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है और अस्पताल में उपचाराधीन है। उन्होंने महिलाओं को समझाकर शांत कराया तथा कहा कि ग्राम प्रधान और घर के जिम्मेदार लोगों को चौकी पर भेजने की अपील की गई है। तभी मामले को लेकर वार्ता की जाएगी।