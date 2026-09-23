Saharanpur News: आज के कार्यक्रम

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खेल:-

-मिनी स्टेडियम में 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय जूडो प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।

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धार्मिक:-

-नानौता के श्री दिगंबर जैन मंदिर में दशलक्षण पर्व के सातवें दिन उत्तम त्याग धर्म पर पूजा प्रात: 07 बजे से।

-देवबंद के चारों जैन मंदिरों में दशलक्षण पर्व के आठवें दिन उत्तम त्याग धर्म की पूजा प्रात: 07 बजे से।

-बड़गांव क्षेत्र के गांव झबीरन में गोगा म्हाड़ी पर पांच दिवसीय मेले का शुभारंभ सुबह 10 बजे से।

-श्रीरामलीला जुबली पार्क में श्री कृष्ण राम नाटक क्लब की ओर से बल्ली पूजन पूर्वाह्न 11 बजे से।

-देवबंद के गांव रणखंडी स्थित मुंडिया पट्टी के बरातघर में छठे दिन की श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न 03 बजे से।

आज के कार्यक्रम