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ग्रामीणों के अनुसार खेत में घुसने से नाराज किसी व्यक्ति ने गोवंश पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया, जिससे उसके दोनों पैर टूट गए। कुत्तों और कौवों के हमले की आशंका को देखते हुए एक ग्रामीण ने उसे अपने घर में सुरक्षित रखा। गंभीर रूप से घायल गोवंश पूरी रात दर्द से तड़पता रहा। घटना की सूचना पर पशु चिकित्सक की टीम ने मौके पर पहुंचकर उपचार किया, लेकिन गोवंश की गंभीर हालत को देखते हुए आगे समुचित उपचार की आवश्यकता है।ग्रामीण सुमित कुमार, बाबूराम, दीपक कुमार, पंकज सैनी और बृजपाल कोरी आदि ने घटना पर रोष जताते हुए आरोपी की पहचान कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। गंगोह के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने बताया कि टीम ने गोवंश का प्राथमिक उपचार कर दिया है। गोवंश पर हमला करने वाले व्यक्ति की अभी पहचान नहीं हो पाई है। जानकारी कर थाने पर तहरीर दी जाएगी।