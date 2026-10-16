सहारनपुर: घर में चारपाई पर पड़ा मिला प्रधान सहायिका का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम

सहारनपुर जिले के नागल क्षेत्र के लखनौर गांव में शुक्रवार सुबह 27 वर्षीय युवती का शव उसके घर के कमरे में चारपाई पर पड़ा मिला। मृतका की पहचान कोमल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

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