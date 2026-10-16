सहारनपुर: घर में चारपाई पर पड़ा मिला प्रधान सहायिका का शव, हत्या की आशंका, जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम
सहारनपुर में लखनौर गांव में शुक्रवार सुबह घर के कमरे में चारपाई पर 27 वर्षीय कोमल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू की, फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए।
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सहारनपुर जिले के नागल क्षेत्र के लखनौर गांव में शुक्रवार सुबह 27 वर्षीय युवती का शव उसके घर के कमरे में चारपाई पर पड़ा मिला। मृतका की पहचान कोमल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की आशंका जताई जा रही है, हालांकि मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंची और वहां से घटना से संबंधित साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास की परिस्थितियों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर रही है।
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रात में घर पर थे कोमल और उनका भाई
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार रात कोमल के पिता विजेंद्र और उनकी मां घेर में सो रहे थे। कोमल घर में अपने एक भाई के साथ थी। उसका दूसरा भाई हलवाई का काम करता है और बताया गया है कि वह पिछले दो दिन से बाहर था।
शुक्रवार सुबह आसपास के लोगों को कोमल के चारपाई पर मृत पड़े होने की जानकारी मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी फैलने पर गांव में लोगों की भीड़ जुट गई।
कोमल तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी थी और गांव में प्रधान सहायक के रूप में तैनात थी। उसकी मौत की खबर से परिवार और गांव में शोक का माहौल है।
पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर मौत की परिस्थितियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हत्या की आशंका के बीच पुलिस की जांच जारी है। मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।