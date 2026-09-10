Saharanpur News: विश्वकर्मा महासभा के पदों के लिए नामांकन किया
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:31 AM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:31 AM IST
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सहारनपुर। विश्वकर्मा महासभा की कार्यकारिणी के प्रमुख पदों के निर्वाचन की प्रक्रिया को स्वामी कल्याण देव विश्वकर्मा महिला डिग्री कॉलेज में शुरू हुई। अध्यक्ष, प्रमुख महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र जमा किए।
मुख्य चुनाव अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान छह प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अध्यक्ष पद के लिए तेजपाल पांचाल और ईशम सिंह विश्वकर्मा ने नामांकन किया। प्रमुख महासचिव पद के लिए डॉ. सुरेंद्र धीमान और विश्व पाल धीमान ने नामांकन पत्र जमा किए। कोषाध्यक्ष पद के लिए राजपाल सिंह जांगिड और दीपक पांचाल ने अपना नामांकन दाखिल किया।
चुनाव अधिकारी ने बताया कि तीनों प्रमुख पदों के लिए दो-दो प्रत्याशियों के मैदान में होने से चुनावी प्रक्रिया रोचक हो गई है। अब निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान ओमपाल पांचाल विश्वकर्मा, जयपाल धीमान, अनिल धीमान, मांगेराम आर्य, सुशील धीमान, राकेश पांचाल, अशोक शर्मा, ऋषिपाल धीमान आदि मौजूद रहे।
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मुख्य चुनाव अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान छह प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। अध्यक्ष पद के लिए तेजपाल पांचाल और ईशम सिंह विश्वकर्मा ने नामांकन किया। प्रमुख महासचिव पद के लिए डॉ. सुरेंद्र धीमान और विश्व पाल धीमान ने नामांकन पत्र जमा किए। कोषाध्यक्ष पद के लिए राजपाल सिंह जांगिड और दीपक पांचाल ने अपना नामांकन दाखिल किया।
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चुनाव अधिकारी ने बताया कि तीनों प्रमुख पदों के लिए दो-दो प्रत्याशियों के मैदान में होने से चुनावी प्रक्रिया रोचक हो गई है। अब निर्धारित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस दौरान ओमपाल पांचाल विश्वकर्मा, जयपाल धीमान, अनिल धीमान, मांगेराम आर्य, सुशील धीमान, राकेश पांचाल, अशोक शर्मा, ऋषिपाल धीमान आदि मौजूद रहे।
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