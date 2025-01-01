Saharanpur News: पुलिस की नई पहल, गृह क्लेश रोकने को कराया सास-बहु संवाद
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:32 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:32 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
तीतरों। मिशन शक्ति फेज-5.0 के दूसरे चरण के तहत थाना तीतरों की मिशन शक्ति टीम ने ग्राम धानवा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया। इसमें सास-बहुओं के बीच संवाद कराकर पारिवारिक विवादों और गृह-क्लेश को समय रहते सुलझाने के लिए नई पहल की गई। इस मुहिम की ग्रामीणों ने प्रशंसा की है।
थानाध्यक्ष सचिन पूनिया ने कहा कि छोटी-छोटी पारिवारिक बातें कई बार विवाद का रूप ले लेती हैं। आपसी संवाद और समझ की कमी के कारण घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य गंभीर घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हुए सम्मान और संयम के साथ बातचीत करनी चाहिए। समय रहते विवाद का समाधान होने से कई आपराधिक घटनाओं को रोका जा सकता है।
महिला कांस्टेबल प्रमिला ने चौपाल में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। किसी भी तरह के उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने और तत्काल पुलिस की सहायता लेने की अपील की गई। टीम ने महिलाओं को महिला हेल्पलाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, एंबुलेंस सेवा 108 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में जानकारी दी।
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हलका इंचार्ज देवकीनंदन शर्मा ने कहा कि सुरक्षित परिवार ही सुरक्षित समाज की नींव है। परिवार में आपसी विश्वास, सम्मान और सकारात्मक संवाद बनाए रखकर गृह-कलेश को कम किया जा सकता है और गंभीर आपराधिक घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। इस दौरान प्रशिक्षु कांस्टेबल मनीषा, पूजा बालियान के साथ ही संतोष, सुमन रानी, राम दुलारी आदि महिलाएं शामिल रही।
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तीतरों। मिशन शक्ति फेज-5.0 के दूसरे चरण के तहत थाना तीतरों की मिशन शक्ति टीम ने ग्राम धानवा में ग्राम चौपाल का आयोजन किया। इसमें सास-बहुओं के बीच संवाद कराकर पारिवारिक विवादों और गृह-क्लेश को समय रहते सुलझाने के लिए नई पहल की गई। इस मुहिम की ग्रामीणों ने प्रशंसा की है।
थानाध्यक्ष सचिन पूनिया ने कहा कि छोटी-छोटी पारिवारिक बातें कई बार विवाद का रूप ले लेती हैं। आपसी संवाद और समझ की कमी के कारण घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और अन्य गंभीर घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे की भावनाओं को समझते हुए सम्मान और संयम के साथ बातचीत करनी चाहिए। समय रहते विवाद का समाधान होने से कई आपराधिक घटनाओं को रोका जा सकता है।
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महिला कांस्टेबल प्रमिला ने चौपाल में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और उनके विधिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। किसी भी तरह के उत्पीड़न की स्थिति में चुप न रहने और तत्काल पुलिस की सहायता लेने की अपील की गई। टीम ने महिलाओं को महिला हेल्पलाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930, एंबुलेंस सेवा 108 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में जानकारी दी।
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हलका इंचार्ज देवकीनंदन शर्मा ने कहा कि सुरक्षित परिवार ही सुरक्षित समाज की नींव है। परिवार में आपसी विश्वास, सम्मान और सकारात्मक संवाद बनाए रखकर गृह-कलेश को कम किया जा सकता है और गंभीर आपराधिक घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। इस दौरान प्रशिक्षु कांस्टेबल मनीषा, पूजा बालियान के साथ ही संतोष, सुमन रानी, राम दुलारी आदि महिलाएं शामिल रही।