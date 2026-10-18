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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   UP: Meerut-based international para-athlete Anmol fails a dope test and is suspended for three years

यूपी: मेरठ के अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट अनमोल डोप टेस्ट में फेल, तीन साल के लिए निलंबित; बोले- मेरे खिलाफ साजिश

Sun, 18 Oct 2026 11:45 AM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: Mohd Mustakim Updated Sun, 18 Oct 2026 11:45 AM IST
सार

Meerut News: इंटरनेशनल पैरालिम्पिक कमेटी की ओर से अनमोल का डोप परीक्षण कराया गया था। बताया गया कि उनके खून में प्रतिबंधित दवाई के अंश मिले, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। अनमोल 2029 तक नहीं खेल पाएंगे। 

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UP: Meerut-based international para-athlete Anmol fails a dope test and is suspended for three years
अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट अनमोल वशिष्ठ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट अनमोल वशिष्ठ को इंटरनेशनल पैरालिम्पिक कमेटी की ओर से 2029 तक के लिए निलंबित किया गया है। डोप परीक्षण में प्रतिबंधित दवा डीएचसीएमटी (डीहाइड्रोक्लोरोमेथिलटेस्टोस्टरोन) के अंश पाए जाने के मामले में उन पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी उन्हें दोषी करार नहीं किया गया है। इस मामले में जांच जारी है।
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वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन मार्च 2026 में नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रतियोगिता के दौरान नाडा (नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी) की ओर से अनमोल का परीक्षण किया गया। अनमोल ने बताया कि उस दौरान उनका परीक्षण नेगेटिव रहा। इसके बाद उनका सेंपल जर्मनी वाडा के नेतृत्व में भेजा गया। वहां कुछ अंश प्रतिबंधित दवा डीएचसीएमटी (डीहाइड्रोक्लोरोमेथिलटेस्टोस्टरोन) एनाबॉलिक स्टेरॉयड के पाए गए। 
 
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उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ यह साजिशन किया गया है। वाडा की रिपोर्ट के बाद इंटरनेशनल पैरालिम्पिक कमेटी की ओर से उन्हें 2029 तक के लिए निलंबित किया गया है। इस दौरान वह किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अनमोल ने बताया कि मेल के द्वारा उन्हें भी इसकी जानकारी दी गई है।
 
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पैरा एशियन गेम्स भी नहीं जा सके
अनमोल वशिष्ठ पैरा एशियन गेम्स में भी इसके कारण हिस्सा नहीं ले सके हैं। उन्होंने बताया कि निलंबन की अवधि के दौरान कोई खिलाड़ी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकता। इस कारण वह पैरा एशियन गेम्स में भी नहीं जा सके। उन्होंने इसके खिलाफ केस भी किया है। उनके द्वारा अपनी बात को कमेटी के सामने रखा जा रहा है। सबकुछ ठीक रहने पर वह सभी खेलों में हिस्सा ले सकेंगे।

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