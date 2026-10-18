यूपी: मेरठ के अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट अनमोल डोप टेस्ट में फेल, तीन साल के लिए निलंबित; बोले- मेरे खिलाफ साजिश

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मेरठ के अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलीट अनमोल वशिष्ठ को इंटरनेशनल पैरालिम्पिक कमेटी की ओर से 2029 तक के लिए निलंबित किया गया है। डोप परीक्षण में प्रतिबंधित दवा डीएचसीएमटी (डीहाइड्रोक्लोरोमेथिलटेस्टोस्टरोन) के अंश पाए जाने के मामले में उन पर यह कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी उन्हें दोषी करार नहीं किया गया है। इस मामले में जांच जारी है।

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वर्ल्ड पैरा ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन मार्च 2026 में नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रतियोगिता के दौरान नाडा (नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी) की ओर से अनमोल का परीक्षण किया गया। अनमोल ने बताया कि उस दौरान उनका परीक्षण नेगेटिव रहा। इसके बाद उनका सेंपल जर्मनी वाडा के नेतृत्व में भेजा गया। वहां कुछ अंश प्रतिबंधित दवा डीएचसीएमटी (डीहाइड्रोक्लोरोमेथिलटेस्टोस्टरोन) एनाबॉलिक स्टेरॉयड के पाए गए।



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उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ यह साजिशन किया गया है। वाडा की रिपोर्ट के बाद इंटरनेशनल पैरालिम्पिक कमेटी की ओर से उन्हें 2029 तक के लिए निलंबित किया गया है। इस दौरान वह किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अनमोल ने बताया कि मेल के द्वारा उन्हें भी इसकी जानकारी दी गई है।

