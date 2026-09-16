Saharanpur News: 48 लाख रुपये बढ़ा बजट, मेले पर खर्च होंगे 2.58 करोड़

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शारदीय नवरात्र के अवसर पर सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी में लगने वाला मेला इस बार 11 अक्तूबर से शुरू होगा और करीब 15 दिनों तक चलेगा। मेले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, दिल्ली सहित दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला पंचायत स्तर से व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पिछले वर्ष शाकंभरी क्षेत्र में आई बाढ़ के कारण मेले की व्यवस्थाओं और दुकानदारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बाढ़ का पानी मेला क्षेत्र में पहुंचने से कई दुकानों और अन्य अस्थायी व्यवस्थाओं को नुकसान हुआ था।अधिकारियों का कहना है कि मेले के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से सुनिश्चित की जाएंगी। जिला पंचायत के प्रशासक मांगेराम चौधरी ने बताया कि इस बार मेले के लिए करीब 2.58 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष में मेले का बजट 2.10 करोड़ रुपये था। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बजट में लगभग 48 लाख रुपये की बढ़ोतरी की गई है।शारदीय नवरात्र मेले को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए अधिकारियों को पुख्ता बंदोबस्त के निर्देश दिए गए हैं।- अरविंद कुमार चौहान, जिलाधिकारी