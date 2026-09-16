Saharanpur News: धरने में पहुंचे एडीएम वित्त, एक महीने के लिए हुआ स्थगित

विज्ञापन

चीनी मिल में धरना स्थल पर पहुंचे किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने कहा कि कथित गबन की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों से जुड़े मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर तेज किया जाएगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल के आश्वासन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह ने धरना समाप्त करने की घोषणा करते हुए प्रशासन को एक माह का समय दिया।उन्होंने चेतावनी दी कि 15 अक्तूबर तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो चीनी मिल परिसर में महापंचायत कर आंदोलन को फिर तेज किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम रामपुर मनिहारान योगेश गौड़, सीओ गंगोह शशि प्रकाश शर्मा, जीएम अंकित कुमार (पीसीएस), उपसभापति रविंद्र सिंह पुंडीर, जिलाध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह, जिला उपाध्यक्ष मोंटू राणा, सागर पुंडीर, जयकिशन, मनोज, हरपाल, परमजीत, पप्पू, गोपाल और राजबीर आदि मौजूद रहे।