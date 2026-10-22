{"_id":"6ada1478c01b12c9d1018d04","slug":"17-29-crore-counterfeit-notes-nia-arrests-two-more-main-conspirators-printed-counterfeit-currency-2026-10-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"17.29 करोड़ के जाली नोट: एनआईए ने दो और मुख्य साजिशकर्ताओं को किया गिरफ्तार; छापी थी नकली करेंसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की करेंसी चेस्ट में मिले 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोटों के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने अंबाला से अजय कुमार और हिमाचल प्रदेश के मनाली से हरीश रौंटा को पकड़ा है। दोनों नकली भारतीय मुद्रा की अवैध छपाई और बड़ी मात्रा में उसे खपाने की साजिश में शामिल मुख्य आरोपियों में हैं।

Trending Videos

एनआईए की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक, अजय कुमार 16 अक्तूबर को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया गया था, जबकि हरीश रौंटा 22 अक्तूबर को हिमाचल प्रदेश के मनाली से पकड़ा गया। दोनों आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके आदेश चौधरी और अन्य आरोपियों के करीबी सहयोगी बताए गए हैं।

एजेंसी की जांच में सामने आया है कि साजिश के तहत तैयार किए गए नकली नोट विभिन्न आरोपियों के माध्यम से पीएनबी की करेंसी चेस्ट तक पहुंचाए गए थे। एनआईए अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल एनआईए पूरे नेटवर्क और नकली नोटों के स्रोत का पता लगाने में जुटी है।



विज्ञापन

विज्ञापन

29 अगस्त को सामने आया था मामला

29 अगस्त को पीएनबी करेंसी चेस्ट में 17.29 करोड़ रुपये के जाली नोट मिले थे। मामले की जांच के दौरान बैंक के तीन कर्मचारियों की भूमिका भी सामने आई थी, जिसके बाद बैंक प्रबंधन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में एनआईए ने तीन सितंबर को केस अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी थी।



विज्ञापन