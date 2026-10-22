शामली: लांक में 21 साल की विवाहिता की मौत, पति पर जहर देकर हत्या करने का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा

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शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव लांक में बुधवार रात ज्योति (21) की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने और जहर खिलाकर हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली।

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पंजाब के जिला लुधियाना के खन्ना निवासी सीमा देवी ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री ज्योति की शादी करीब दो वर्ष पहले विजय निवासी गांव लांक के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद तक पति का व्यवहार ठीक रहा लेकिन बाद में वह उसकी पुत्री को तरह-तरह से परेशान करने लगा। दोनों का 11 माह का बेटा है।

आरोप है कि पति बात-बात में झगड़ा कर ज्योति की पिटाई करता था और दहेज लाने का दबाव बनाने लगा था। कई बार आरोपी को समझाया गया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसकी बेटी को कई बार जान से मारने की कोशिश की।



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पीड़िता का आरोप है कि बुधवार देर शाम आरोपी विजय ने ज्योति की पिटाई की और इसके बाद जहर खिलाकर उसकी हत्या कर दी। इस मामले की उन्हें रात में जानकारी मिली। बृहस्पतिवार सुबह परिजन शहर कोतवाली पहुंचे और कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। कोतवाली प्रभारी ने परिजनों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम भेज दिया।



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एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी पति के खिलाफ हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारण का पता चल सकेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में कार्रवाई की जाएगी।



घर में ज्योति को बंधक की तरह रखता था आरोपी

मृतका ज्योति के नाना अतर सिंह ने बताया कि ज्योति को उसका पति विजय घर में बंधक बनाकर रखता था। ज्योति को कहीं आने-जाने नहीं देता था और न किसी से मिलने देता था। उसे बाजार में भी नहीं जाने देता था और रिश्तेदारी में भी नहीं भेजता था। अतर सिंह का आरोप है कि दहेज की खातिर ज्योति का शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा था और जहर खिलाकर हत्या कर दी।

