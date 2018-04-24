âÚU·¤æÚUè Á×èÙ ·¤ŽÁæ ×é€Ì ·¤ÚUæÙð ×ð´ ÜæÂÚUßæãUè ÂÚU ÂýçÌ·ê¤Ü ÂýçßçcÅU
ÕðãUÅU (âãUæÚUÙÂéÚU)Ð °¢ÅUè Öê-×æçÈ¤Øæ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ÎõÚUæÙ âÚU·¤æÚUè Öêç× âð ·¤ŽÁð ÙãUè´ ãUÅUßæ° ÁæÙð ¥õÚU ·¤ô§ü ·¤æÚüUßæ§ü Ù ç·¤° ÁæÙð ÂÚU °âÇUè°× Ùð ãUÜ·¤æ Üð¹ÂæÜ °ß¢ ·¤æÙêÙ»ô ·¤ô ÂýçÌ·ê¤Ü ÂýçßçcÅU ÎðÙð ·ð¤ ¥æÎðàæ ÁæÚUè ç·¤° ãñU Ð
»æ¢ß ×ôãU×ÎÂéÚU ·¢¤ÏðÜæ ×ð´ °¢ÅUè Öê-×æçÈ¤Øæ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ÌãUÌ âÚU·¤æÚUè Á×èÙô´ âð ·¤ŽÁð Ù ãUÅUßæ° ÁæÙð, ¥çÖØæÙ ·ð¤ ÎõÚUæÙ ·¤ô§ü ·¤æÚüUßæ§ü Ù ç·¤° ß ©U‘¿æçÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô âêç¿Ì Ù ç·¤° ÁæÙð ·ð¤ ×æ×Üð ×ð´ °âÇUè°× Ùð ãUÜ·¤æ Üð¹ÂæÜ çßßð·¤ ·é¤×æÚU °ß¢ ·¤æÙêÙ»ô ÚUæ×ð´¼ý ·é¤×æÚU ·¤ô ÂýçÌ·ê¤Ü ÂýçßçcÅU ÎðÙð ·ð¤ ¥æÎðàæ çÎ° ãñUÐ ¥æÎðàæ ×ð´ °âÇUè°× ·¤æ ·¤ãUÙæ ãñU, ç·¤ ÙæØÕ ÌãUâèÜÎæÚU ×éÁÈ¤ÚUæÕæÎ ·¤è Áæ¢¿ çÚUÂôÅüU ×ð´ ×ôãU×ÎÂéÚU ·¢¤ÏðÜæ ×ð´ ÙÎè ·¤è Öêç× ¹âÚUæ Ù¢ÕÚU {| ÂÚU vy Üô»ô´ ·ð¤ ¥æâæ×è Â^ð ¥æ¢ßçÅUÌ ãéU° Íð, Áô w®®y ×ð´ çÙÚUSÌ ãUô ¿é·ð¤ ãñUÐ çÙÚUSÌ Â^ô´ ÂÚU Ìˆ·¤æÜèÙ Â^ðÎæÚUô´ ·ð¤ ·¤ŽÁð ÕÙð ãéU° ãñUÐ ¹âÚUæ Ù¢ÕÚU yx®/w Õ¢ÁÚU Öêç× ãñU, çÁâ ÂÚU Ùõ Üô»ô´ ·ð¤ SÍæØè ·¤ŽÁð ãñUÐ ¹âÚUæ Ù¢ÕÚU v~~ ãUôÜè ·¤æ Ù¢ÕÚU ãñU, çÁâ ÂÚU ÖÚUÌ çâ¢ãU ·¤æ SÍæØè ·¤ŽÁæ ãñUÐ §â·ð¤ ¥Üæßæ ¹âÚUæ Ù¢ÕÚU v{w/v ß v{w/w ÂÚU v® Üô»ô´ ·ð¤ ·¤ŽÁð ãñU, çÁÙ ÂÚU vvw Õè ·¤è ·¤æÚüUßæ§ü ·¤ÚUÌð ãéU w®®y ×ð´ ÕðÎ¹Üè ·ð¤ ¥æÎðàæ ÂæçÚUÌ ãéU° Íð, Üðç·¤Ù ©UÙ·ð¤ ·¤ŽÁð çÈ¤ÜãUæÜ Öè ’Øô´ ·ð¤ ˆØô´ ÕÙð ãéU° ãñUÐ ©U€Ì âÚU·¤æÚUè Á×èÙô´ âð ¥ßñÏ ·¤ŽÁð ÙãUè´ ãUÅUßæ° ÁæÙð ·ð¤ â¢Õ¢Ï ×ð´ Üð¹ÂæÜ °ß¢ ·¤æÙêÙ»ô mæÚUæ °¢ÅUè Öê-×æçÈ¤Øæ ¥çÖØæÙ ·ð¤ ÎõÚUæÙ ·¤ô§ü ·¤æÚüUßæ§ü Ù ç·¤° ÁæÙð ¥õÚU Ù ãUè §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ©U‘¿æçÏ·¤æçÚUØô´ ·¤ô âêç¿Ì ç·¤Øæ »ØæÐ §â ÂÚU °âÇUè°× Ùð Üð¹ÂæÜ °ß¢ ·¤æÙêÙ»ô ·¤ô ÂýçÌ·ê¤Ü ÂýçßçcÅU ÎðÙð ·ð¤ ¥æÎðàæ çÎ° ãñ´UÐ