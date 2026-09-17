Rampur News: संविदा बिजलीकर्मी के घर से नकदी-जेवर ले गए चोर

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मसवासी क्षेत्र के गांव खौदकलां निवासी हरजीत सिंह संविदा बिजली कर्मी हैं। मंगलवार रात परिवार के लोग घर में सो रहे थे। इसी दौरान चोर मकान के पीछे की दीवार फांदकर घर में दाखिल हो गए।चोरों ने कमरे में रखी अलमारी का लॉक तोड़ा और उसमें रखी नकदी व जेवर निकाल लिए। चोर सोने का हार, सोने का टीका, चांदी का गुच्छा, चांदी की अहोई की माला और हाथ घड़ी समेत करीब तीन लाख रुपये का सामान लेकर फरार हो गए।बुधवार सुबह परिजनों की नजर कमरे में बिखरे सामान पर पड़ी तो चोरी का पता चला। कुछ ही देर में घटना की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को हुई और मौके पर भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर वारदात के संबंध में जानकारी जुटाई। पीड़ित हरजीत सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। हालांकि देर शाम तक मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी थी।सीओ सोनम सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।