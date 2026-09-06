Rampur News: बिजली निगम ने बेरुखी दिखाई...रामपुर में अंधेरे में जन्मे कन्हाई

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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार की रात करीब आठ बजे गुल हुई बिजली करीब दो बजे बहाल हो सकी। इस दौरान जन्माष्टमी का त्योहार मना रहे लोगों को अंधेरे में परेशानी उठानी पड़ी। बिजली न होने के कारण घरों और दुकानों में भी दिक्कतें बनी रहीं। रात के बाद सुबह बारिश होने पर एक बार फिर बिजली आपूर्ति बाधित हो गई।शनिवार सुबह करीब छह बजे बिजली चली गई और करीब नौ बजे तक आपूर्ति सुचारू हो सकी। लगातार कई घंटे बिजली बाधित रहने से लोगों को सुबह के समय पानी की समस्या से भी जूझना पड़ा। बिजली के अभाव में पानी की सप्लाई प्रभावित होने से लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो गई। लोगों को घरेलू कामकाज निपटाने में भी परेशानी हुई। इस बीच शाहबाद गेट पर फीडर ट्रॉली में तकनीकी दिक्कत से बिजली सप्लाई बाधित रही है, जबकि सुबह को पहाड़ी गेट, ज्वाला नगर, किला और डूंगरपुर में बारिश के बीच सप्लाई बंद करनी पड़ी। बारिश के बीच दिन भर सप्लाई प्रभावित रही है, जबकि रात को भी फुहार गिरने से सप्लाई ट्रिपिंग होती रही।लोगों का कहना था कि बारिश शुरू होते ही बिजली आपूर्ति प्रभावित होने लगती है और घंटों बाद ही व्यवस्था सामान्य हो पाती है। इधर, एक्सईएन पीके शर्मा ने बताया कि बिजली सप्लाई को सुचारू कर दिया गया है।