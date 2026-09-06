Rampur News: पति पर मारपीट व देवर पर छेड़खानी का आरोप, पति समेत चार पर रिपोर्ट

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पीड़िता ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसकी शादी छह वर्ष पूर्व मिलक कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद पति, ससुर, सास और देवर ने उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुराल वाले लगातार बुलेट बाइक और दो लाख रुपये की मांग की जाती थी। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी। पति शराब और जुआ खेलने का आदी है। जुए में उसके जेवर तक बेच दिए। बच्चे को जन्म देने के बाद भी ससुराल वालों के व्यवहार में बदलाव नहीं आया। विवाहिता ने देवर पर छेड़खानी और अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है।आरोपी है कि 15 नवंबर 2025 को करीब 11 बजे आरोपियों ने एकराय होकर उसके साथ मारपीट की और बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया। थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह त्यागी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति समेत चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।