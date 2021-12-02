फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Earth embankment collapsed; woman and child trapped underneath

Rampur News: मिट्टी की ढांग गिरी, महिला-बच्ची दबीं

Thu, 05 Nov 2026 12:49 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
Earth embankment collapsed; woman and child trapped underneath
शाहबाद। क्षेत्र के चंद्रपुर सालिस गांव में तालाब किनारे मिट्टी खोदते समय अचानक ढांग गिरने से एक महिला और एक मासूम बच्ची उसके नीचे दब गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
विज्ञापन

शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए मिट्टी हटाकर दोनों को बाहर निकाला। गांव निवासी राणा की पत्नी सुनीता और अजब सिंह की बेटी उशी तालाब के किनारे मिट्टी खोद रही थीं, तभी मिट्टी की ढांग भरभराकर उनके ऊपर गिर गई।
विज्ञापन

दोनों मिट्टी में दब गईं। चीख-पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। परिजन उन्हें तत्काल निजी चिकित्सक के पास ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद सुनीता की हालत में सुधार हुआ और उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि, मासूम उशी की हालत गंभीर होने पर चिकित्सक ने उसे उच्च केंद्र रेफर कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed