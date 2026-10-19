Rampur News: एपीके फाइल खोलते ही बिजली कर्मी का फोन हैक, परिचितों से मांगे रुपये

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खजुरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेगमाबाद निवासी भाजपा नेता दयाराम लोधी के पुत्र जितेंद्र कुमार वर्मा उत्तराखंड बॉर्डर स्थित विद्युत उपकेंद्र पर संविदा कर्मी के तौर पर तैनात हैं।जितेंद्र वर्मा ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे उनके फोन पर एपीके फाइल का एक लिंक आया था, जिसे उन्होंने अनजाने में खोल दिया। लिंक खोलते ही उनका फोन हैक हो गया। इसके बाद हैकर्स ने उनके फोन में सेव सभी व्हाट्सएप नंबरों पर घायल पैर की फोटो और एक क्यूआर कोड भेजकर रुपये मांगने शुरू कर दिए।लोगों के अनुसार, क्यूआर कोड स्कैन करने पर उस पर प्रताप किराना स्टोर लिखा आ रहा है। मैसेज में जितेंद्र के घायल होने का हवाला देकर इलाज के लिए तुरंत पैसे भेजने को कहा जा रहा है। परिचितों ने इसे धोखाधड़ी समझते हुए परिजनों को इसकी जानकारी दी।जितेंद्र वर्मा ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में रुद्रपुर स्थित साइबर क्राइम कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं, सीओ पीपी सिंह ने घटना के संबंध में अनभिज्ञता जताई है।