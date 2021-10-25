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Raebareli News: वाहन की टक्कर से युवक की मौत

Tue, 20 Oct 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 20 Oct 2026 12:03 AM IST
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Youth dies in vehicle collision
लालगंज। कस्बे के गांधी चौराहे पर सोमवार शाम एक अज्ञात वाहन की टक्कर से पैदल जा रहे युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन समेत भाग गया। मृतक की पहचान बाईपास रोड स्थित अल्लाह नगर मोहल्ला निवासी रईस (35) पुत्र निसार अली के रूप में हुई।
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रईस सोमवार शाम खरीदारी करने गांधी चौराहे गए थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल रईस को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। रईस तांगा चलाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में पत्नी नाजिया बानो, बेटी माही और भाई चांद हैं। सीओ सुजीत कुमार राय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
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