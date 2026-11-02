Raebareli News: बाइकों की टक्कर में दो घायल

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ऊंचाहार। बंधवा मजरे अरखा गांव निवासी हरिकेश कुमार (30) रविवार शाम बाइक से बहन के घर पट्टीरहस कैथवल गांव जा रहे थे। गांव के पास लखनऊ-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामने से आ रहे बाइक सवार पट्टी रहस कैथवल गांव के इंद्रजीत (22) की बाइक से भिड़ंत हो गई। घटना में दोनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए। घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। सीएचसी अधीक्षक डॉ. अतुल पांडेय ने बताया कि गंभीर रूप से घायल हरिकेश को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।