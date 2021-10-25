फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Silver crown stolen from Durga temple

Raebareli News: दुर्गा मंदिर से चांदी का मुकुट चोरी

Tue, 20 Oct 2026 12:05 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 20 Oct 2026 12:05 AM IST
विज्ञापन
Silver crown stolen from Durga temple
रायबरेली। जगतपुर के मधवापुर मजरे अलावलपुर गांव स्थित दुर्गा मंदिर में रविवार रात चोरी हो गई। चोरों ने मूर्ति से चांदी का मुकुट, सोने के दो लॉकेट और नकदी चुरा ली। करीब एक लाख रुपये की चोरी हुई है। मंदिर के संरक्षक सुरेंद्र बहादुर सिंह के अनुसार, उनके पूर्वजों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था।
विज्ञापन


सोमवार सुबह हवन की तैयारी के लिए उनके पुत्र शशांक सिंह मंदिर की साफ-सफाई करने पहुंचे। इस दौरान उन्हें माता की मूर्ति पर लगा चांदी का मुकुट और सोने के दो लॉकेट गायब मिले। पर्स में रखे कुछ रुपये, आधार कार्ड और पैन कार्ड भी चोरी हो गए थे।
विज्ञापन


सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि मंदिर के संरक्षक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed