Raebareli News: श्रद्धा के पिता और मां से डेढ़ घंटे पूछताछ

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कारोबारी की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है। उसके पिता और सौतेली मां रायबरेली स्थित आवास में रहते हैं। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे लखनऊ पुलिस की टीम श्रद्धा के घर पहुंची और उसके बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस ने यह जानने का प्रयास किया कि श्रद्धा की किन-किन लोगों से जान-पहचान थी और घटना के बाद उसने अपने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की थी या नहीं।पुलिस ने श्रद्धा के घर में किरायेदार के रूप में रहकर पढ़ाई करने वाले आनंद के बारे में भी पूछताछ की। बताया जाता है कि आनंद अब किसी अन्य स्थान पर नौकरी कर रहा है। पुलिस ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं आनंद श्रद्धा के संपर्क में तो नहीं है और क्या वह उसकी मदद कर रहा है। करीब डेढ़ बजे पुलिस टीम वापस लखनऊ लौट गई।मां बोली... हमें जीने दीजिएपुलिस के जाने के बाद श्रद्धा की सौतेली मां ने मामले को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनका श्रद्धा से कोई संबंध नहीं है और कई साल से उसका घर आना-जाना भी नहीं है। उन्होंने भावुक होकर कहा, ‘श्रद्धा से मेरी कोई बात तक नहीं हुई है। हम लोगों को जीने दीजिए। आप लोगों के घर में भी औलादें होंगी।’