Raebareli News: लोकेटर के घर छापा, नकदी बरामद

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11 नवंबर 2025 को ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली के मामले में स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने कार्रवाई की थी। एसटीएफ के उपनिरीक्षक अमित कुमार तिवारी की तहरीर पर लालगंज कोतवाली क्षेत्र के अंबारा पश्चिम निवासी मोहित सिंह, अयोध्या जिले के बेजू पुरवा टिहुरा निवासी ट्रक चालक सुनील यादव, एआरटीओ प्रवर्तन फतेहपुर पुष्पांजली, उनके चालक सिकंदर, यात्रीकर अधिकारी (पीटीओ) फतेहपुर अखिलेश चतुर्वेदी, उनके चालक अशोक तिवारी, एआरटीओ प्रवर्तन रायबरेली अंबुज, उनके दीवान नौशाद, पीटीओ रायबरेली रेहाना, उनके चालक सुशील और मिथुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।मामले में मोहित सिंह, ट्रक चालक सुनील यादव समेत अन्य लोकेटरों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि लोकेटर ओवरलोड वाहनों को पास कराने के नाम पर अवैध वसूली करते थे। शुक्रवार रात सीओ लालगंज सुजीत कुमार राय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अंबारा पश्चिम गांव स्थित मोहित सिंह के घर की तलाशी ली। पुलिस के मुताबिक, घर से लाखों रुपये की नकदी, चेक और डाटा बरामद हुआ।सूत्रों के अनुसार, बरामद डाटा में कथित अवैध वसूली से जुड़ी जानकारी और इसमें शामिल लोगों का ब्योरा हो सकता है। पुलिस इस डाटा की जांच कर रही है। इसके आधार पर मामले में अन्य लोगों की भूमिका सामने आने पर उनके नाम विवेचना में शामिल किए जा सकते हैं।पुलिस की कार्रवाई रात करीब नौ बजे शुरू होकर देर रात दो बजे तक चली। मामले के विवेचक अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि आरोपी मोहित के घर की तलाशी ली गई है।