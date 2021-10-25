Raebareli News: महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

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सोमवार को गोकना गंगाघाट पर रीता के शव का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं, पति मनोज कुमार ने एक युवक के खिलाफ पत्नी की हत्या किए जाने की तहरीर दी है। छोटी टिकरिया गांव निवासी रीता पत्नी मनोज कुमार का शव रविवार सुबह गांव के बाहर कच्ची सड़क पर पड़ा मिला था। आशंका है कि शनिवार रात हत्या के बाद शव सड़क किनारे फेंका गया। घटना के समय रीता घर पर अपने दो बच्चों के साथ थी, जबकि पति मजदूरी के सिलसिले में पंजाब गए हुए थे।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रीता के सिर के पिछले हिस्से पर चार चोटें मिलने की बात सामने आई है। इससे सिर पर किसी वस्तु से प्रहार किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पति मनोज के सोमवार को पंजाब से गांव पहुंचने के बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उन्होंने घटना पर नाराजगी जताई और गांव के धर्मेश कुमार के खिलाफ हत्या की तहरीर दी।सीओ डलमऊ गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से महिला की हत्या की पुष्टि हुई है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। घटना से जुड़े अहम सुराग मिले हैं।