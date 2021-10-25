Raebareli News: बेकाबू डंपर ने 10 दुकानें तोड़ीं, चालक हिरासत में

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तकिया चौराहे पर कई लोग गुमटी व टिनशेड रखकर किराना, मोबाइल, होटल और कॉस्मेटिक की दुकानें चलाते हैं। सोमवार रात करीब एक बजे डंपर अयोध्या से कबरई जा रहा था। चौराहे के पास चालक को झपकी आ गई। इससे तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर एक के बाद एक 10 दुकानों को तोड़ता चला गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दुकानें व उनमें रखा सामान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।चौराहे के आसपास कुछ लोग मकान बनाकर रहते हैं। उनका कहना है कि डंपर दुकानों को तोड़ते हुए रुक गया, वरना उनके मकान भी इसकी चपेट में आ सकते थे। हादसे के बाद चौराहे पर अफरातफरी मच गई। जानकारी मिलने पर दुकानदार रात में ही मौके पर पहुंचे और नुकसान देखकर नाराजगी जताई।पीड़ित दुकानदार सलमान, जयशंकर, प्रेम, नीर, शिवम, पवन व भीम ने बताया कि हादसे में उनकी दुकानें टूट गई हैं। करीब पांच लाख रुपये का नुकसान हुआ है। दुकानें उजड़ने से उनके सामने परिवार के भरण-पोषण का संकट खड़ा हो गया है।रसेहता गांव निवासी समाजसेवी बबलू सिंह ने जिला प्रशासन से पीड़ित दुकानदारों को तत्काल आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।