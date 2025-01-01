Raebareli News: एम्स में एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी पर राष्ट्रीय कार्यशाला

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कार्यशाला में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रो. राज कुमार और प्रो. कुलवंत सिंह, आरएमएल के प्रो. दीपक सिंह, प्रो. प्रकाश नायर और प्रो. शाह वलीउल्लाह प्रमुख रूप से शामिल रहे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय समेत हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली और तिरुवनंतपुरम से आए विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया।एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रो. अमिता जैन ने सर्जिकल विशेषज्ञता बढ़ाने और मरीजों की देखभाल में सुधार के लिए विभिन्न विभागों के बीच सहयोग, व्यावहारिक प्रशिक्षण और सतत चिकित्सा शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। आयोजन सचिव डॉ. सुयश सिंह ने कार्यशाला के संबंध में जानकारी दी।