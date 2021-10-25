Raebareli News: नेपाल के रास्ते रायबरेली पहुंची थी मॉडल श्रद्धा दुबे

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पुलिस को उसके रायबरेली आने की जानकारी मिलने पर तलाश शुरू की गई लेकिन वह हाथ नहीं आई। उसके रायबरेली पहुंचने और यहां से लखनऊ जाने के संबंध में पुलिस की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में लखनऊ पुलिस श्रद्धा दुबे की तलाश कर रही है।घटना के कई दिन बीतने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी है। श्रद्धा रायबरेली शहर के रामजीपुरम मोहल्ले की रहने वाली है। यहां उसके पिता, सौतेली मां और भाई रहते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, श्रद्धा के रायबरेली पहुंचने को लेकर कुछ जानकारियां सामने आई हैं। दावा है कि शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे वह नेपाल से भारत में दाखिल हुई।इसके बाद कार से कुशीनगर सीमा होते हुए रात करीब 8:40 बजे रायबरेली बस स्टेशन पहुंची। बताया जा रहा है कि वह जिस कार से आई थी, उसे वहीं छोड़ दिया। इसके बाद टैक्सी से शहर के सारस तिराहे पहुंची और वहां से किराये पर अर्टिगा कार ली।सूत्रों का दावा है कि पीले रंग की कार से हाईवे के रास्ते वह रात करीब 12 बजे लखनऊ की सीमा में दाखिल हो गई। पुलिस को उसके रायबरेली आने की जानकारी मिलने पर तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। हालांकि, रायबरेली में करीब तीन घंटे के प्रवास के दौरान श्रद्धा किन लोगों से मिली और यहां आने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।कारोबारी की मौत के मामले में आरोपी श्रद्धा के रायबरेली आने और यहां से रवाना होने को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।