Raebareli News: ट्रेनी फार्मासिस्ट की पिटाई में एफआईआर दर्ज

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शहर के सोनिया नगर निवासी ट्रेनी फार्मासिस्ट आयुष की रात करीब एक बजे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी थी। आरोप है कि इंदिरा नगर निवासी सर्वेश गुप्ता एक मरीज का इलाज कराने इमरजेंसी पहुंचा था। इमरजेंसी में कूड़ादान रखने को लेकर हुए विवाद में सर्वेश ने कथित तौर पर स्टूल से ट्रेनी फार्मासिस्ट पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में चोट आई। आरोप है कि उसने अन्य तीमारदारों से भी मारपीट की। विज्ञापन

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मामला शांत हो चुका था। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि घायल ट्रेनी फार्मासिस्ट के पिता राकेश कुमार की तहरीर पर सर्वेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहर के सोनिया नगर निवासी ट्रेनी फार्मासिस्ट आयुष की रात करीब एक बजे जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी थी। आरोप है कि इंदिरा नगर निवासी सर्वेश गुप्ता एक मरीज का इलाज कराने इमरजेंसी पहुंचा था। इमरजेंसी में कूड़ादान रखने को लेकर हुए विवाद में सर्वेश ने कथित तौर पर स्टूल से ट्रेनी फार्मासिस्ट पर हमला कर दिया, जिससे उनके सिर में चोट आई। आरोप है कि उसने अन्य तीमारदारों से भी मारपीट की।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक मामला शांत हो चुका था। घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठे। सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि घायल ट्रेनी फार्मासिस्ट के पिता राकेश कुमार की तहरीर पर सर्वेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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रायबरेली। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ट्रेनी फार्मासिस्ट आयुष मौर्या की पिटाई के मामले में शुक्रवार देर रात आरोपी सर्वेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एसपी रवि कुमार के निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपी का शांतिभंग की धारा में चालान किया। ट्रेनी फार्मासिस्ट की पिटाई की घटना से अस्पताल के स्टाफ में नाराजगी है। पुलिस के अनुसार, जांच में घटना में एक ही आरोपी के शामिल होने की बात सामने आई है।