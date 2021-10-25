Raebareli News: आज सीएचसी में 24 घंटे मिलेगी इमरजेंसी सेवा
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Tue, 20 Oct 2026 12:31 AM IST
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रायबरेली। दशहरा मेला और रावण दहन के मद्देनजर सभी सीएचसी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रखने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार को सभी सीएचसी में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं संचालित रहेंगी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने सरेनी, खीरों और जतुआ-टप्पा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर भी जांचा। सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई ठीक न मिलने पर अधीक्षक को फटकार लगाई गई।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रोगी वाहन सुविधा मुस्तैद रहेगी। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आपातकालीन इकाई में चिकित्सक व अन्य कर्मचारी भी मुस्तैद रहेंगे।
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जिलाधिकारी के निर्देश पर सोमवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मनोज शुक्ला ने सरेनी, खीरों और जतुआ-टप्पा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर भी जांचा। सरेनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ-सफाई ठीक न मिलने पर अधीक्षक को फटकार लगाई गई।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि रोगी वाहन सुविधा मुस्तैद रहेगी। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की आपातकालीन इकाई में चिकित्सक व अन्य कर्मचारी भी मुस्तैद रहेंगे।
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