Raebareli News: गंगा एक्सप्रेस-वे पर श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी

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पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के कदमताल निवासी चालक समेत 26 श्रद्धालु मिनी बस से मथुरा-वृंदावन में दर्शन करने के बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर जा रहे थे। रविवार सुबह करीब 6:30 बजे गंगा एक्सप्रेस-वे के किलोमीटर संख्या 490 पर ऐहार टोल प्लाजा के निकट बस अनियंत्रित होकर पलट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस करीब 100 मीटर तक घिसटने के बाद डिवाइडर से टकराकर रुकी। हादसे के समय ज्यादातर श्रद्धालु सो रहे थे। अचानक बस पलटने से उनमें चीख-पुकार मच गई। श्रद्धालु मदद के लिए आवाज लगाने लगे।आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद यूपीडा की टीम और पुलिस ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला। घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी लालगंज पहुंचाया गया। किसी के हाथ, पैर तो किसी के सिर में चोट आई थी। चिकित्सकों ने गंभीर रूप से घायल सात श्रद्धालुओं को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया।बताया जा रहा है कि रास्ते में एक स्थान पर रुकने के बाद बस लगातार चल रही थी। आशंका है कि चालक को झपकी आने से बस अनियंत्रित होकर पलट गई। सीओ लालगंज सुजीत राय ने मौके पर पहुंचकर घटना की जांच की और श्रद्धालुओं के लिए खानपान की व्यवस्था कराई। उन्होंने बताया कि श्रद्धालु पारिवारिक यात्रा पर निकले थे। हादसे की वजह चालक को झपकी आना प्रतीत हो रही है।घायलों में श्रेयम (13), सोमाली सिंह (14), मिनोती दास (57), सुदीप सिंह (50), मौमिता (35), पुरखित पांजा (38), उत्तम दिलोय (60), रीमा (29), सुजीत पान्ना (40), सुहानी पान्ना (13), सोनाली पांजा (60), दरजीत (10), विभव दिलोय (58), श्रेष्ठा (11), रूबी मन्ना (38), वंदना (40), स्वामी रामदेव मन्ना (49), अशोक दास (47) और खेतली मन्ना (32) घायल हुए। इनमें सोमाली, श्रेयम, पुरखित, उत्तम, रीमा, सोनाली और वंदना को जिला अस्पताल भेजा गया।