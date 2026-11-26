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ऊंचाहार। पूरे निधान मजरे खरौली गांव निवासी कमलेश कुमार (45) पत्नी रामदुलारी (42) व बेटी नैना (18) को बाइक से लेकर बुधवार की शाम बेटी की दवा कराने ऊंचाहार आ रहे थे। तभी कंदरावां चौराहे के पास ई रिक्शा से बाइक की टकरा गई। सड़क पर गिरने से तीनों चोटिल हो गए। उनका इलाज सीएचसी कराया गया है। सीएचसी अधीक्षक डॉ अतुल पांडेय ने बताया कि कमलेश को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।